Жданов: Меру пресечения Васильевой, Соболь, Олегу Навальному и Степанову запросят в виде домашнего ареста

Директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов известил, что, по имеющейся у него информации, СК будет ходадайствовать на домашнем аресте для фигурантов "санитарного дела" Анастасии Васильевой, Любови Соболь, Олега Навального и Олега Степанова.

Заседания, напомним, начнутся сегодня в 14:00 в Тверском райсуде Москвы.

Любовь Соболь, Олега Навального, Олега Степанова, Марию Алехину, Анастасию Васильеву и других задержанных обвиняют в том, что собрание протестующих нарушало санитарно-эпидемиологические ограничения,установленные в стране из-за пандемии коронавируса (часть 1 статьи 236 УК).

Журналистов и слушателей на процесс не пустят из-за тех же COVID-ограничений, которые продолжают действовать в районных судах.

По версии СК, неустановленные лица призвали неограниченный круг лиц принять участие в несанкционированной акции на Пушкинской площади, а на мероприятие, среди прочих, могли прийти граждане, которым была предписана самоизоляция из-за коронавируса. Данное обстоятельство, полагают в СК, создало угрозу массового заболевания граждан. В рамках данного разбирательства, в частности, уже проходил обыск дома у Алексея Навального.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен в реестр НКО-иностранных агентов в России