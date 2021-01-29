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13:52

Пострадавшую от удара силовика Маргариту Юдину выписали из больницы

фото ЗакС политика Пострадавшую от удара силовика Маргариту Юдину выписали из больницы

Маргарита Юдина выписалась из петербургской Елизаветинской больницы, куда вынуждена была попасть из-за ухудшения самочувствия на фоне сотрясения мозга, полученного на акции 23 января, уведомляет "Команда 29". Врачи оценивают здоровье женщины как стабильное.

"Она будет проходить амбулаторное лечение. Сейчас дети Маргариты находятся в безопасном месте с матерью, в том числе несовершеннолетняя дочь. Выписка проходила под пристальным вниманием правоохранительных органов. За машиной, в которой из больницы с адвокатом уезжала Маргарита, следовала процессия из автомобилей наружки", - сообщил адвокат "Команды 29" Евгений Смирной.

Днём ранее глава Лужского района Ленобласти, где проживает Юдина, Юрий Намлиев поднял вопрос о том, проходили ли её 20 и 25-летний сыновья воинскую службу. Кроме того, по его словам, что органы опеки имеют замечания "к воспитанию" несовершеннолетней дочери женщины якобы из-за того, что та "не ходила в школу и сейчас не учится".

Напомним, Юдина попала в поле зрения СМИ после того, как в сети опубликовали видеозапись, сделанную в ходе протестной акции 23 января: на кадрах полицейский, ведущий задержанного по проезжей части, с силой пинает вышедшую к нему на встречу женщину в живот, отчего она падает и ударяется головой.

24 января Юдину навестили в больнице как ударивший её силовик, так и начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти петербургского главка полиции Сергей Музыка. Оба извинились, пострадавшая извинения приняла. Позднее она дала интервью, в котором рассказала, что сделала это потому, что её торопили с принятием решения: в течение дня у её палаты дежурили полицейские, ожидавшие ответа. Потом к ней позвали журналистов телеканала 78, при этом даже не дав возможности подготовиться - перед телекамерами она оказалась буквально без одежды.

Женщина собирается подавать заявление в Следственный комитет с требованием разобраться в ситуации и привлечь ударившего её силовика к ответственности.

Фото: Денис Коротков / "Новая газета"

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