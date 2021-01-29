Смольный выделил на календари 2,2 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга опубликовала извещение о закупке календарей на 2022 год. Максимальная цена контракта составляет 2,2 млн рублей.

Смольному требуются настенные календари с видами Петербурга: перекидной размером 430 х 475 мм и обычный размером 410 мм х 310 мм. Разработка мекетов этих календарей оценивается в 58 тысяч рублей и 121 тысячу рублей соответственно. Всего настенных календарей требуется 1200 штук. На них администрация готова потратить в сумме 2 млн рублей.

Также чиновники Смольного желают получить 500 настольных календарей. Разработка макета обойдется городскому бюджету в 38 тысяч рублей. А изготовление, согласно техзаданию закупки, оценивается в 226 тысяч рублей. Настольный календарь типа "домик" также будет на своих страницах демонстрировать различные виды Петербурга.