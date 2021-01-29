Резник просит Беглова и Плугина обеспечить конституционные права граждан 31 января

В преддверии новой несанкционированной протестной акции, которая может пройти 31 января в Петербурге и других городах России, депутат Закособрания Максим Резник обратился к городскому главе Александру Беглову и руководителю регионального управления МВД Роману Плугину с призывом не допустить несоблюдения конституционных прав и свобод граждан в ходе мероприятия.

Согласно Конституции, напомнил парламентарий, граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации.

Грядущая акция, констатирует Резник, должна пройти мирно, без силового угнетения горожан.

В обращении депутат указал также на одно из постановлений ЕСПЧ в рамках дела "Букта и другие против Венгрии": "По мнению суда, при особых обстоятельствах, когда немедленная реакция - в форме демонстрации - на политическое событие может быть оправдана, решение разогнать соответствующее мирное собрание исключительно из-за отсутствия требуемого предварительного уведомления о его проведении, когда его участники не совершают никаких незаконных действий, представляет собой несоразмерное ограничение свободы мирных собраний".

В связи с этим Резник просит Беглова и Плугина способствовать сохранности прав граждан, гарантированных Основным законом страны.

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