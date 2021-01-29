Прокуратура Петербурга напомнила об ответственности за призывы к участию в несогласованных акциях

Прокуратура Петербурга опубликовала новое предупреждение об ответственности за участие в несогласованных акциях протеста и за призывы к участию.

По версии прокуратуры, распространение в соцсетях постов с призывами к участию в несогласованных акциях и "предоставление технических возможностей" для размещения таких призывов создают "угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности".

Штаб Навального анонсировал новую акцию на 31 января. До этого прошел митинг 23 января, в ходе которого были задержаны более 500 человек в Петербурге. Предупреждая о "негативных последствиях" перед прошлой акцией прокуратура указала и дату, и место проведения, что официальные власти нередко расценивают как призывы.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру