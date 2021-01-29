18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:48

Волкову заочно предъявлено обвинение в вовлечении подростков в митинги; он объявлен в розыск

фото ЗакС политика Волкову заочно предъявлено обвинение в вовлечении подростков в митинги; он объявлен в розыск

Следственный комитет РФ заочно предъявил соратнику Алексея Навального Леониду Волкову обвинение в вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные протесты (ч. 2 статьи 151.2 УК); его также объявили в розыск, проинформировали в пресс-службе СК.

Как полагают в СК, Волков, достоверно зная об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 21 января он разместил в YouTube публикации с призывами к подросткам об участии в несанкционированных акциях на территории Москвы и других городов России 23 января - в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников.

Следует добавить, что на протяжении последних нескольких лет Леонид Волков живёт за границей.

Отметим также, что всего по итогам митингов возбуждено более 20 уголовных дел против активистов в Москве, Владивостоке, Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других городах.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:24 Олега Навального поместили под домашний арест до конца марта в рамках "санитаного дела"

18:41 Главу московского штаба Навального Степанова отправили под домашний арест в рамках "санитарного дела"

18:07 Активиста петербургской "Весны" Тумашевича задержали во время прогулки с собакой

18:01 Координатора волгоградского штаба Навального будут судить за анонс акции 31 января из спецприёмника

17:43 "Подорвал их авторитет": Толкавшего на акции 23 января омоновцев петербуржца отправили в СИЗО

17:27 Генпрокуратура пригрозила статьей о массовых беспорядках за "провокации" на митингах 31 января

16:57 Адвокаты пострадавшей от удара силовика Маргариты Юдиной обратились в Следственный комитет

16:33 "Отдохните сами и дайте отдохнуть нам": Вишневский обратился к главе МВД Петербурга накануне протестов

16:00 "Медуза": Путин мог посещать дворец в районе Геленджика минимум четырежды

14:26 Прокуратура Петербурга напомнила об ответственности за призывы к участию в несогласованных акциях


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:24 Олега Навального поместили под домашний арест до конца марта в рамках "санитаного дела"

19:02 Беглов смягчил антиковидные правила: барам позволили работать круглосуточно, фуд-корты в ТЦ - закрыты

18:51 "Россия 1" в сюжете назвала "дворец Путина" под Геленджиком недостроенным апарт-отелем

18:41 Главу московского штаба Навального Степанова отправили под домашний арест в рамках "санитарного дела"

18:07 Активиста петербургской "Весны" Тумашевича задержали во время прогулки с собакой

18:01 Координатора волгоградского штаба Навального будут судить за анонс акции 31 января из спецприёмника

17:43 "Подорвал их авторитет": Толкавшего на акции 23 января омоновцев петербуржца отправили в СИЗО

17:31 Вузы Петербурга перейдут на смешанный формат обучения с 7 февраля

17:27 Генпрокуратура пригрозила статьей о массовых беспорядках за "провокации" на митингах 31 января

17:26 Петербургский протест: Дальше без координатора

16:57 Адвокаты пострадавшей от удара силовика Маргариты Юдиной обратились в Следственный комитет

16:33 "Отдохните сами и дайте отдохнуть нам": Вишневский обратился к главе МВД Петербурга накануне протестов

16:00 "Медуза": Путин мог посещать дворец в районе Геленджика минимум четырежды

15:49 "Мемориал" признал арестованного за "экстремистские" твиты оператора ФБК Зеленского политзаключенным

15:30 Несколько "коммерческих" маршрутов продлят до ЖК "Солнечный город" по проспекту Ветеранов с февраля

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru