Волкову заочно предъявлено обвинение в вовлечении подростков в митинги; он объявлен в розыск

Следственный комитет РФ заочно предъявил соратнику Алексея Навального Леониду Волкову обвинение в вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные протесты (ч. 2 статьи 151.2 УК); его также объявили в розыск, проинформировали в пресс-службе СК.

Как полагают в СК, Волков, достоверно зная об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 21 января он разместил в YouTube публикации с призывами к подросткам об участии в несанкционированных акциях на территории Москвы и других городов России 23 января - в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников.

Следует добавить, что на протяжении последних нескольких лет Леонид Волков живёт за границей.

Отметим также, что всего по итогам митингов возбуждено более 20 уголовных дел против активистов в Москве, Владивостоке, Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других городах.