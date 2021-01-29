18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:49

"Мемориал" признал арестованного за "экстремистские" твиты оператора ФБК Зеленского политзаключенным

фото ЗакС политика "Мемориал" признал арестованного за "экстремистские" твиты оператора ФБК Зеленского политзаключенным

"Мемориал"* признал оператора Фонда борьбы с коррупцией** Павла Зеленского политзаключённым: в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму из-за эмоционального поста в Twitter, который он написал после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной.

В правозащитном центре уверены, что дело Зеленского направлено на "принудительное прекращение его оппозиционной деятельности и запугивание сотрудников ФБК и сторонников политика Алексея Навального".

В действиях оператора, считают в "Мемориале", нет состава уголовного преступления.

"Более того, даже если содержание его твитов формально подпадало бы под вменяемую ему статью УК о призывах к экстремизму, следствие все равно не должно было возбуждать уголовное дело в связи c явной малозначительностью его действий. Экспрессивные высказывания Зеленского были спонтанной реакцией на незаконные действия силовиков, которые привели к гибели Ирины Славиной. В них не содержится призывов к конкретным экстремистским действиям", - констатировали правозащитники.

Зеленский был задержан утром 15 января, после того, как силовики пришли к нему с обысками. Оператора подозревают в призывах к экстремизму из-за его твитов о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной, в которых он жестко раскритиковал президента Владимира Путина и действующую власть в России.

Сообщалось, что во время задержания Зеленского ударили по голове, медики пытались его госпитализировать, но представитель СК не позволил им этого сделать. Также была информация, что во время допроса следователь насильно разблокировал его телефон через Touch ID.

15 января соратника Навального отправили под арест до 28 февраля.

 

**ФБК и "Мемориал" решением Минюста РФ внесены в реестр НКО-иноагентов

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

28 января, 11:40 Дочери Ирины Славиной вручили повестку о нарушении правил поведения на акции 23 января

15 января, 10:45 Оператора ФБК задержали в Москве: его обвиняют в экстремизме из-за твитов про Путина

12 января, 18:06 СК в третий раз начал проверку по делу о самоубийстве Славиной

10 декабря 2020, 16:25 Путин указал на отсутствие злоупотреблений силовиков в истории с самоубийством Славиной

7 декабря 2020, 19:59 Суд признал законным обыск у журналистки Славиной, предшествовавший ее самоубийству

16 ноября 2020, 9:27 СК отказался возбуждать дело о доведении Ирины Славиной до самоубийства

3 ноября 2020, 10:22 Суд назначил челябинскому активисту "Весны" обязательные работы за пикет памяти Славиной

23 октября 2020, 19:47 Семья Славиной просит МВД проверить сотрудников Центра "Э" из-за давления на журналистку

16 октября 2020, 17:59 Муж Ирины Славиной потребует передать материалы доследственной проверки в СК России

14 октября 2020, 20:42 Муж Ирины Славиной пообещал, что Koza.Press продолжит работу


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:24 Олега Навального поместили под домашний арест до конца марта в рамках "санитаного дела"

19:02 Беглов смягчил антиковидные правила: барам позволили работать круглосуточно, фуд-корты в ТЦ - закрыты

18:51 "Россия 1" в сюжете назвала "дворец Путина" под Геленджиком недостроенным апарт-отелем

18:41 Главу московского штаба Навального Степанова отправили под домашний арест в рамках "санитарного дела"

18:07 Активиста петербургской "Весны" Тумашевича задержали во время прогулки с собакой

18:01 Координатора волгоградского штаба Навального будут судить за анонс акции 31 января из спецприёмника

17:43 "Подорвал их авторитет": Толкавшего на акции 23 января омоновцев петербуржца отправили в СИЗО

17:31 Вузы Петербурга перейдут на смешанный формат обучения с 7 февраля

17:27 Генпрокуратура пригрозила статьей о массовых беспорядках за "провокации" на митингах 31 января

17:26 Петербургский протест: Дальше без координатора

16:57 Адвокаты пострадавшей от удара силовика Маргариты Юдиной обратились в Следственный комитет

16:33 "Отдохните сами и дайте отдохнуть нам": Вишневский обратился к главе МВД Петербурга накануне протестов

16:00 "Медуза": Путин мог посещать дворец в районе Геленджика минимум четырежды

15:49 "Мемориал" признал арестованного за "экстремистские" твиты оператора ФБК Зеленского политзаключенным

15:30 Несколько "коммерческих" маршрутов продлят до ЖК "Солнечный город" по проспекту Ветеранов с февраля

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru