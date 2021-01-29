"Медуза": Путин мог посещать дворец в районе Геленджика минимум четырежды

"Медуза" опубликовала расследование о "дворце" под Геленджиком, в котором утверждается, что президент Владимир Путин по меньшей мере четыре раза мог посетить его.

Один из подрядчиков строительства рассказал, что Путин приезжал на мыс Идокопас трижды в 2007 – 2014 годах, руководитель другой компании сообщил о двух визитах с 2008 года. Рабочий названный Михаилом, утверждает, что Путин приезжал минимум дважды в 2013 – 2016 годах, но "его никто не видел", потому что "это невозможно – ну, невозможно!".

Собеседники издания – подрядчики и инженеры строительства – рассказали, что ФСО полностью руководит стройкой. Сотрудники службы отвечают за дисциплину и порядок на стройке, передают подрядчикам поручения заказчика и водят Путина по резиденции во время его визитом, утверждают источники.

По рассказам рабочих, прославившаяся "аквадискотека" - это "прыгающий фонтан" с подсветкой, струи которого "танцуют" под песни таких исполнителей, как Кайли Миноуг, французский шансон. На "складе грязи", пишет издание со ссылкой на одного из подрядчиков, действительно хранится грязь – лечебная, предназначенная для СПА-процедур.

Также собеседники издания утверждают, что на территории комплекса под дворцом есть подземный комплекс на 16 этажей. Один из горных инженеров с восхищением рассказал о нем, заявив, что это "беспрецедентный подземный объект, аналогов по сложности и насыщенности в России просто нет".

Фильм-расследование о "дворце Путина" был опубликован командой Навального 19 января, на следующий день после того, как политика отправили под арест до суда по требованию ФСИН заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на реальный. Авторы расследования утверждают, что территория может быть недвижимостью Путина, и её стоимость оценивается в 100 млрд рублей. Песков назвал эту тему "старой пластинкой" и заявил, что у Путина "нет никакого дворца в Геленджике".

Фильм уже набрал свыше 100 млн просмотров на YouTube-канал.

фото: скрин из фильма на канале Алексея Навального / YouTube