18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:00

"Медуза": Путин мог посещать дворец в районе Геленджика минимум четырежды

фото ЗакС политика "Медуза": Путин мог посещать дворец в районе Геленджика минимум четырежды

"Медуза" опубликовала расследование о "дворце" под Геленджиком, в котором утверждается, что президент Владимир Путин по меньшей мере четыре раза мог посетить его.

Один из подрядчиков строительства рассказал, что Путин приезжал на мыс Идокопас трижды в 2007 – 2014 годах, руководитель другой компании сообщил о двух визитах с 2008 года. Рабочий названный Михаилом, утверждает, что Путин приезжал минимум дважды в 2013 – 2016 годах, но "его никто не видел", потому что "это невозможно – ну, невозможно!". 

Собеседники издания – подрядчики и инженеры строительства – рассказали, что ФСО полностью руководит стройкой. Сотрудники службы отвечают за дисциплину и порядок на стройке, передают подрядчикам поручения заказчика и водят Путина по резиденции во время его визитом, утверждают источники.

По рассказам рабочих, прославившаяся "аквадискотека" - это "прыгающий фонтан" с подсветкой, струи которого "танцуют" под песни таких исполнителей, как Кайли Миноуг, французский шансон.  На "складе грязи", пишет издание со ссылкой на одного из подрядчиков, действительно хранится грязь – лечебная, предназначенная для СПА-процедур.

Также собеседники издания утверждают, что на территории комплекса под дворцом есть подземный комплекс на 16 этажей. Один из горных инженеров с восхищением рассказал о нем, заявив, что это "беспрецедентный подземный объект, аналогов по сложности и насыщенности в России просто нет".

Фильм-расследование о "дворце Путина" был опубликован командой Навального 19 января, на следующий день после того, как политика отправили под арест до суда по требованию ФСИН заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на реальный. Авторы расследования утверждают, что территория может быть недвижимостью Путина, и её стоимость оценивается в 100 млрд рублей. Песков назвал эту тему "старой пластинкой" и заявил, что у Путина "нет никакого дворца в Геленджике".

Фильм уже набрал свыше 100 млн просмотров на YouTube-канал.

фото: скрин из фильма на канале Алексея Навального / YouTube

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:24 Олега Навального поместили под домашний арест до конца марта в рамках "санитаного дела"

18:41 Главу московского штаба Навального Степанова отправили под домашний арест в рамках "санитарного дела"

18:07 Активиста петербургской "Весны" Тумашевича задержали во время прогулки с собакой

18:01 Координатора волгоградского штаба Навального будут судить за анонс акции 31 января из спецприёмника

17:43 "Подорвал их авторитет": Толкавшего на акции 23 января омоновцев петербуржца отправили в СИЗО

17:27 Генпрокуратура пригрозила статьей о массовых беспорядках за "провокации" на митингах 31 января

16:57 Адвокаты пострадавшей от удара силовика Маргариты Юдиной обратились в Следственный комитет

16:33 "Отдохните сами и дайте отдохнуть нам": Вишневский обратился к главе МВД Петербурга накануне протестов

14:48 Волкову заочно предъявлено обвинение в вовлечении подростков в митинги; он объявлен в розыск

14:26 Прокуратура Петербурга напомнила об ответственности за призывы к участию в несогласованных акциях


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:24 Олега Навального поместили под домашний арест до конца марта в рамках "санитаного дела"

19:02 Беглов смягчил антиковидные правила: барам позволили работать круглосуточно, фуд-корты в ТЦ - закрыты

18:51 "Россия 1" в сюжете назвала "дворец Путина" под Геленджиком недостроенным апарт-отелем

18:41 Главу московского штаба Навального Степанова отправили под домашний арест в рамках "санитарного дела"

18:07 Активиста петербургской "Весны" Тумашевича задержали во время прогулки с собакой

18:01 Координатора волгоградского штаба Навального будут судить за анонс акции 31 января из спецприёмника

17:43 "Подорвал их авторитет": Толкавшего на акции 23 января омоновцев петербуржца отправили в СИЗО

17:31 Вузы Петербурга перейдут на смешанный формат обучения с 7 февраля

17:27 Генпрокуратура пригрозила статьей о массовых беспорядках за "провокации" на митингах 31 января

17:26 Петербургский протест: Дальше без координатора

16:57 Адвокаты пострадавшей от удара силовика Маргариты Юдиной обратились в Следственный комитет

16:33 "Отдохните сами и дайте отдохнуть нам": Вишневский обратился к главе МВД Петербурга накануне протестов

16:00 "Медуза": Путин мог посещать дворец в районе Геленджика минимум четырежды

15:49 "Мемориал" признал арестованного за "экстремистские" твиты оператора ФБК Зеленского политзаключенным

15:30 Несколько "коммерческих" маршрутов продлят до ЖК "Солнечный город" по проспекту Ветеранов с февраля

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru