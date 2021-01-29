"Отдохните сами и дайте отдохнуть нам": Вишневский обратился к главе МВД Петербурга накануне протестов

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский направил обращение начальнику управления МВД по Петербургу Роману Плугину с требованием обеспечить конституционное право граждан на мирный протест.

Вишневский напомнил, что перед протестами 23 января он уже обращался к Плугину с просьбой не задерживать "мирных граждан, участвующих в протестных акциях" и не применять силу к задержанным, но это "не было услышано". Он обратился снова в преддверии новых протестов 31 января, о которых объявлял штаб Навального.

"Уверен (и это подтверждается решениями Европейского суда по правам человека), что граждане, выходящие на мирный протест в ситуации, когда их реакция не терпит отлагательства, даже если их акция не согласована в установленном порядке, не должны подвергаться никаким преследованиям", - подчеркнул Вишневский.

По его словам, органы правопорядка должны обеспечить безопасность участников акции, а не задерживать их, а применение силы к протестующим "не только недопустимо, но и может привести только к радикализации протеста".

- Мое предыдущее обращение, к сожалению, их не сподвигло к действиям. Хотя сейчас я понимаю, что, может быть, надо было написать еще короче и смешнее: "Уважаемый Роман Юрьевич, отдохните сами и дайте отдохнуть нам. Никого не задерживайте, будет и у вас выходной, и у всех, кто вынужден помогать задержанным на акциях протеста, - рассказал Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру.

Штаб Навального анонсировал новую акцию на 31 января. До этого прошел митинг 23 января, в ходе которого были задержаны более 550 человек в Петербурге.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.