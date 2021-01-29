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17:43

"Подорвал их авторитет": Толкавшего на акции 23 января омоновцев петербуржца отправили в СИЗО

фото ЗакС политика "Подорвал их авторитет": Толкавшего на акции 23 января омоновцев петербуржца отправили в СИЗО

Куйбышевский суд Петербурга арестовал Андрея Ломова, которого обвиняют в том, что он толкнул омоновцев на акции 23 января, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, Ломов и "иные неустановленные лица" во время шествия протестующих по Невскому проспекту "на почве неприязненного отношения" толкнул сотрудников ОМОН: сначала не менее трех раз одного, затем не менее двух – другого. Этим, считает следствие, Ломов "причинил существенный вред государственным интересам, дискредитировав в глазах общественности и отдельных граждан статус представителя власти, а также нарушил нормальную деятельность органов государственной власти и подорвал их авторитет перед лицом общества".

Дело в отношении Ломова возбуждено по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти), ему предъявлено обвинение. Он признал вину частично. Под арестом Ломов останется до 22 марта.

В Петербурге после протестов 23 января возбуждено несколько уголовных дел: два по ст. 318 УК РФ, по ст. 267 (незаконное перекрытие улиц), ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) и ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

Напомним, из-за акции 23 января в Петербурге уже арестовали более 30 человек по административным статьям, остальных - оштрафовали.  Штаб Навального анонсировал новую акцию на 31 января. 

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