Активиста петербургской "Весны" Тумашевича задержали во время прогулки с собакой

Полицейские задержали в Петербурге активиста "Весны" Тимофея Тумашевича, сообщили представители движения.

Правоохранители встретили Тумашевича, когда он вышел из дома погулять с собакой днем 23 января. В чем суть претензий к нему – до сих пор неясно: Тумашевич не участвовал в несогласованной акции протеста 23 января, поскольку в то время находился в 78-м отделе полиции.

Активиста увезли в 1-й отдел полиции, к нему выехал адвокат "Апологии протеста" Сергей Локтев. В движении уточнили, что с собакой все в порядке, на улице она не осталась в одиночестве: ее забрала соседка Тумашевича.