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19:02

Беглов смягчил антиковидные правила: барам позволили работать круглосуточно, фуд-корты в ТЦ - закрыты

фото ЗакС политика Беглов смягчил антиковидные правила: барам позволили работать круглосуточно, фуд-корты в ТЦ - закрыты

Петербургский глава Александр Беглов внёс коррективы в постановление городского правительства №121, смягчив ряд установленных ранее антивирусных предписаний, проинформировали в Смольном.

Так, с 30 января всем точкам общепита в Северной столице вновь позволяется работать круглосуточно. Исключения составляют только расположенные в в торговых центрах фуд-корты - "головная боль" петербургских предпринимателей.

Кроме того, кинотеатрам, цирку и иным концертным мероприятиям разрешается принимать посетителей при условии 50% заполненности зала (ранее - 25%).

Вновь свои двери могут распахнуть океанариумы, зоопарки, аквапарки - но только при условии соблюдения всех санитарных норм.

В ТЦ с 30 января могут проводиться выставки, театры, ледовые катки.

"С 30 января изменяются условия доступа зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия. Допускается одновременное присутствие на мероприятии зрителей в количестве не более 50% от наполняемости места проведения. При этом общее количество зрителей не может превышать 15000 человек", - продолжили в Смольном.

При этом вплоть до 15 мая пролонгируется запрет на доступ организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк, а также обязанность граждан использовать СИЗ в общественных местах.

Кроме того, уточняется, что любые спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, торжественные и другие мероприятий численностью свыше 50 человек могут проводиться только с согласования Смольного.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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