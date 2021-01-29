Олега Навального поместили под домашний арест до конца марта в рамках "санитаного дела"

Брата политика Алексея Навального Олега отправили под домашний арест вплоть до 23 марта в рамках нового "санитарного дела", передает "МБХ медиа".

Ранее аналогичная участь постигла главу московского штаба оппозиционера Олега Степанова.

Фигурантами "санитарного" разбирательства, кроме Навального и Степанова, являются также Любовь Соболь, Мария Алехина и Анастасия Васильева. Им изберут меру пресечения позднее.

Оппозиционеров обвиняют в том, что протест 23 января нарушал санитарно-эпидемиологические ограничения, установленные в стране из-за пандемии коронавируса (часть 1 статьи 236 УК).

По версии СК, причастные к нарушению лица призвали неограниченный круг лиц принять участие в несанкционированной акции на Пушкинской площади, а на мероприятие, среди прочих, могли прийти граждане, которым была предписана самоизоляция из-за коронавируса. Данное обстоятельство, полагают в СК, создало угрозу массового заболевания граждан.

У участников процесса прошли обыски.