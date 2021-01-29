Столичного мундепа Янкаускаса отправили на 10 суток в спецприёмник за неоплаченный протестный штраф

Хамовнический райсуд Москвы решил, что муниципальный депутат Константин Янкаускас повторно нарушил правила проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и отправил его в спецприёмник, в котором ему предстоит провести ближайшие 10 суток, поделился с "МБХ медиа" адвокат Илья Уткин.

Мундепу, по словам Уткина, инкриминировали данную статью, поскольку он якобы не оплатил выписанный ему ранее штраф на той же "протестной" статье КоАП. "Однако сам Константин божится, что штраф оплатил", - пояснил адвокат.

Сегодня Янкаускаса задерживали также в рамках дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (статья 236 УК) на акции 23 января. После его опросили в качестве свидетеля. Также днём ранее у него дома провели обыск.

Фото: Константин Янкаускас / Facebook