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10:29

СК завел дело о мошенничестве на "спонсора ФБК"

фото ЗакС политика СК завел дело о мошенничестве на "спонсора ФБК"

Следственный комитет объявил о возбуждении дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении "спонсора" Фонда борьбы с коррупцией* Александра Хоменко.

По версии следствия, в 2017 – 2019 годах компаниии, которыми руководит Хоменко – ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис" - заключили госконтракты на капитальный ремонт Сергиево-Посадского социально-экономического техникума, но внесли в документы ложные сведения о стоимости выполненных работ. "Денежные средства в размере более 30 млн рублей, полученные из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам, были похищены соучастниками", - считает следствие.

В релизе СК отмечается, что Хоменко "оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией". Его объявили в розыск, по информации ведомства, он скрывается на Украине.

В конце 2019 года СК возбудил дело о мошенничестве в отношении Алексея Навального из-за пожертвований ФБК.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов

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