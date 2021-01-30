Петербург вышел на первое место по приросту зараженных COVID-19

В России за последние сутки выявили 19 032 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За все время эпидемии выявлено 3 832 080 случаев заболевания. По данным штаба, за последние сутки умерли 512 пациента с коронавирусом, всего известно о 72 697 летальных исходов.

Петербург оказался на первом месте по приросту заболевших за сутки: зафиксировано 2 512 новых случаев заражения. Всего с марта 2020 года в Петербурге заболели 331 956 человек, из них 93 221 проходят лечение сейчас. Умерли, по данным штаба, 9 686 петербуржцев, 64 смерти вписали в статистику за последний день.

Москва оказалась на втором месте по заражаемости: в столице прибавилось 2 430 заболевших. На третьем месте остается Подмосковье, где число зараженных коронавирусом увеличилось на 1 069.