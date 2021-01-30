В центре Петербурга заметили большое количество силовиков

В центре Петербурга заметили скопление большого количества сотрудников правоохранительных органов накануне акции протеста 31 января, сообщает "Тардиграда".

На Марсовом поле замечены большие шеренги бойцов в полном обмундировании, у станции метро "Адмиралтейская" припаркованы автобусы и полицейские минивены, Невский проспект огорожен. По словам полковника полиции, никакого особого события для такого скопления сил нет, и это "обычная работа". Подполковник полиции добавил, что "в последнее время так положено", рядовые сотрудники ответили, что проходят учения.

Полковник у Марсова поля сообщил, что у правоохранителей "выходных нет, ничего не обычного", и это обычные плановые учения.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский в своем Telegram-канале сообщил, что множество бойцов ОМОНа находятся на Адмиралтейском проспекте, автозаки стоят и у Дворцовой площади.

Фото: ЗАКС.Ру

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