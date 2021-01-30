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13:31

Правительство проиндексирует некоторые соцвыплаты с 1 февраля

фото ЗакС политика Правительство проиндексирует некоторые соцвыплаты с 1 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении некоторых социальных выплат с 1 февраля, сообщили в кабмине.

На 4,9% увеличатся выплаты инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, героям России и гражданам, пострадавшим на производстве. Также индексация коснется некоторых пособий, положенных семьям с детьми. Например, вырастут пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью.

Социальные выплаты индексируются раз в год с 2018 года. Их увеличивают, исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год. 

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