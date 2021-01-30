Аркадий Ротенберг заявил, что "дворец Путина" в Геленджике принадлежит ему

Telegram-канал Mash опубликовал видео, в котором бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что "дворец" на мысе Идокопас в районе Геленджика принадлежит ему.

"Я являюсь бенефициаром", - сказал Ротенберг, добавив, что там был "достаточно такой сложный объект", у которого было "много кредиторов".

Бизнесмен утверждает, что хочет построить там апарт-отель, и поэтому в здании "Так много комнат". По его словам, "дворец" он якобы приобрел "несколько лет назад", и через полтора-два года будет готов "пригласить", чтобы показать "красоту, которая там будет".

"Дворец" у Геленджика уже долгие годы связывают с президентом Владимиром Путиным и считают его резеденцией. 19 января команда Алексея Навального опубликовала видео об этом дворце, в котором утверждается, что стоимость этой недвижимости может оцениваться в 100 млрд рублей. Фильм набрал свыше 100 млн просмотров на YouTube-канале.

Накануне Mash и телеканал "Россия 1" опубликовали видео, в которых показана стройка в этом дворце. В расследовании Навального упоминалось, что "дворец" перестраивают из-за ошибок в проектировании, которые привели к появлению плесени.

фото: пресс-служба Кремля