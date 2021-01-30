Центр Москвы закроют для общественного транспорта в день протестов

Департамент транспорта Москвы объявил об изменении маршрутов наземного транспорта в центре столицы 31 января по требованию полиции.

Изменения коснутся маршрутов автобусов А, М1, М2, М3, М5, М6, М7, М8, М9, М10, М27, Т13, Т25, № 15, № 24, № 38, № 101, № 122, № 144, № 156, № 158, № 255, № 904 и С43. Все они не проследуют через центр до особого распоряжения. Подробная информация об изменении маршрутов есть в Telegram-канале департамента.

С 8:00 31 января будут полностью закрыты станции метро Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Кузнецкий мост, Площадь Революции, Китай-город и Лубянка.

На 31 января сторонники Алексея Навального анонсировали новую несогласованную акцию протеста. В Петербурге правоохранители тоже готовятся к митингам: большое количество силовиков сосредоточено у Адмиралтейства и станции метро "Адмиралтейская", на Невском проспекте выставляют ограждения.