"Прекрасно все знают, что я был дома": На главреда "Медиазоны" составили протокол об участии в митинге 23 января

На главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова составляют протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в митинге, повлекшее создание помех движению транспорта), передает "Медиазона".

Смирнов находится в отделе полиции, он задержан на сутки. Журналист подчеркнул, что 23 января, в день несогласованных протестов в ряде городов России, он был дома.

"Прекрасно все знают, что я был дома", - отметил Смирнов.

"Апология протеста" отмечает, что сначала в протоколе речь шла о ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). Обе эти части – арестные, Смирнову грозит арест до 30 суток.

В поддержку коллеги выступили в Telegram-каналах несколько изданий: "Проект", The Bell, "Дождь", "Открытые медиа" и "Холод". Они считают задержание Смирнова давлением на журналистов, которые освещают протесты.

Смирнова задержали в Москве днем 30 января, когда он вышел на прогулку с сыном. До этого к нему приходили с предостережением о недопустимости участия в акции 23 января, затем по адресу его прописки нагрянули силовики с обысками по "санитарному" делу (ч. 1 ст. 236 УК РФ), которое возбудили после митинга сторонников Навального в Москве..