В РФ выявили еще 18,3 тысяч заражений коронавирусом

В России за прошедшие сутки зафиксировали 18 359 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 485, а сумели поправиться 20 040 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2284 новых больных, в Петербурге – 2160, в Подмосковье – 1082. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1437 человек и скончалось 47.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.