18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:08

"ОВД-Инфо": На акции "Свободу Навальному" уже задержан 261 человек

фото ЗакС политика "ОВД-Инфо": На акции "Свободу Навальному" уже задержан 261 человек

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" по состоянию на 10 утра насчитал уже 261 задержанного в России в связи с несанкицонированной акцией "Свободу Навальному". 

Больше всего попавших в автозаки пока во Владивостоке - более 100 человек. Также сообщается о задержанных в Хабаровске, Иркутске, Кемерове, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Москве и Петербурге. 

В Северной столице сотрудники с утра нагрянули с обысками к активистам в рамках дела о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267 УК), возбужденному после протестного шествия 23 января. Тогда на улицы Петербурга вышли около 10 тысяч человек, задержанны были более 500 человек. 

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:29 В Москве задержали мужа Екатерины Шульман, политолог вместе с ним села в автозак

18:06 Петербургу передали еще 37,8 тысяч доз вакцины от коронавируса

17:59 "ОВД-Инфо": По всей России задержаны более 3,5 тысяч человек

17:24 Пивоварова и Яшина задержали в ходе московской несогласованной акции

17:10 В Петербурге продолжили задерживать журналистов в финале несанкционированной акции

16:49 В Петербурге из-за нападения на омоновца возбудили уголовное дело

16:34 Штаб Навального в Петербурге объявил об окончании несанкционированной акции

16:21 "Интерфакс": Во время протестов в центре Москвы мужчина попытался покончить с собой

16:12 "Бьют, валят": Возле Театра юных зрителей снова проходят задержания

15:59 В Курортном районе устранили последствия разлива нефтепродуктов

15:46 Протестующие возвращаются к ТЮЗу, на Сенной продолжились задержания

15:28 Роскомнадзор требует от соцсетей блокировки постов с "с завышенными показателями" о числе участников митингов

15:26 В Москве задержали журналиста Сергея Пархоменко

14:46 Протестующие в Москве двинулись к СИЗО, где содержится Навальный

14:45 По всей России задержаны уже более 1600 человек, в Петербурге в автозаки грузят у ЗакСа

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru