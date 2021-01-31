Лубянскую площадь в Москве зачистили от людей перед несанкционированной акцией

Перед несанкционированной акцией, организованной сторонниками Алексея Навального, в Москве силовики перекрыли несколько центральных улиц и площадей. На Лубянской площади нет никого, кроме силовиков и их автомобилей. На проспект Сахарова, перекрытый цепочкой силовиков, пускают только журналистов по аккредитации. Станцию метро "Чистые пруды" огородили забором, задержав более десяти человек. На оцепленной Трубной площади, по данным "МБХ Медиа", задержали шестерых граждан. Активиста Самариддина Раджабова, известного по "московскому делу", задержали прямо в вагоне метро.

Из-за полной зачистки полицией Лубянки соратник арестованного Навального Леонид Волков объявил о переносе места акции незадолго до ее начала. Аналогичным образом вынужден был поступить и штаб Навального в Петербурге, где полностью перекрыли Невский проспект и закрыли центральные станции метро.