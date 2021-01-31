Станцию метро "Чернышевская" закрыли из-за падения витражей в вестибюле

Петербургскую станцию метрополитена "Чернышевская" закрыли 31 января в связи с обрушением четырех витражных конструкций, сообщает пресс-служба метро.

"Для обеспечения безопасности пассажиров проводятся дополнительные мероприятия по обследованию конструкций, последствия случая оперативно устраняются. Причины падения конструкций расследуются", - гласит сообщение.

Вице-губернатор Максим Соколов распорядился, чтобы в ближайшее время аналогичные элементы интерьера проверили на устойчивость во всех вестибюлях городской подземки.

Отметим, что ранее закрылись на выход станции "Невский проспект-1", "Невский проспект-2" и "Площадь Восстания". С утра в городе перекрыты Невский проспект, Дворцовый и Благовещенский мосты.

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