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12:55

Милонов посетил протестный митинг в Петербурге

фото ЗакС политика Милонов посетил протестный митинг в Петербурге

Депутат Государственной думы Виталий Милонов был замечен 31 января среди присутствующих на несанкционированной акции "Свободу Навальному". Парламентарий объяснил свое присутствие тем, что представляет в Госдуме Петербург и желает посмотреть на "старых провокаторов".

"Мне интересно посмотреть на старых провокаторов, которые раньше работали на ЛГБТ-фестивалях, а теперь выражают свое несогласие с политикой президента", - заявил Милонов в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру. 

Депутат сказал, что ему приятно, что народу пришло мало. Никаких провокаций в отношении него не было, заявил он. "Прекрасно общаемся с людьми. Нормально абсолютно", - сказал Виталий Милонов.

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Отметим, по наблюдениям корреспондентов ЗАКС.Ру, возле Театра юных зрителей сейчас находится около 3 тысяч человек. Силовики продолжают проводить задержания. Иногда людей хватают жестко.

Сообщалось о потасовке между рогвардейцами и присутствующими. Большинство участников мероприятия мирно выражают свой протест против заключения политика Алексея Навального под стражу и действий силовиков. Однако, некоторые граждане вступают в конфликт с представителями правоохранительных органов.  В ходе одной из потасовок силовик упал, предположительно поскользнувшись. В некоторых случаях, люди пытаются защитить задерживаемых единомышленников. Один неизвестный гражданин кинул красную краску в рогвардейца. Кроме того, один мужчина пытался прорваться через оцепление силовиков и был задержан. 

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В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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