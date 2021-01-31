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13:24

В Петербурге задержали рэпера Оксимирона

фото ЗакС политика В Петербурге задержали рэпера Оксимирона

В Петербурге, в ходе не согласованной с властями акции протеста задержали поэта и исполнителя Оксимирона, передает телеканал "Дождь". Его повезли в отдел полиции №19. Задержанию предшествовало интервью, которое рэпер давал аккредитованным журналистам возле Театра юных зрителей и в котором настаивал на освобождении политзаключенных.

Отметим, что место для проведения акции 31 января ее организаторы перенесли незадолго до начала, поскольку центральная часть города была зачищена от людей и оцеплена силовиками. В городе также закрыты центральные станции метро: "Невский проспект", "Площадь Восстания", "Чернышевская", "Звенигородская" и "Пушкинская".

Митинг на Пионерской площади превратился в шествие, продолжающееся в настоящее время.

UPD 16:00 Рэпера отпустили из ОВД без составления протокола

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