На несанкционированной акции в Петербурге задержали несколько журналистов

На петербургской уличной акции в поддержку политика Алексея Навального, не согласованной со Смольным, среди задержанных оказались аккредитованные журналисты со знаками отличия.

По данным ProtectMedia, в руках силовиков оказались сотрудница "Московского комсомольца" Анастасия Семенович и автор "Новой газеты" Денис Коротков. "Новая газета" сообщает о задержании своего корреспондента Серафима Романова, а "Коммерсант" - о задержании своего корреспондента Олега Дилимбетова.

"Медуза" сообщает о грубом обращении со своим корреспондентом Екатерины Кузнецовой: на Пионерской площали правоохранители толкнули ее в спину, но задерживать не стали.

Митинг превратился в шествие по центральным улицам, открытым для прогулок. Невский проспект полностью перекрыт силовиками.

Обновление 14:10: В автозаках оказались также фоторепортер MR7 Георгий Марков и корреспондент Business FM Айгуль Абдуллина

Видео с задержанием Маркова: