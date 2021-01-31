18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:46

Акция "Свободу Навальному" переместилась на Сенную площадь, силовики пустили в ход дубинки и щиты

фото ЗакС политика Акция "Свободу Навальному" переместилась на Сенную площадь, силовики пустили в ход дубинки и щиты

Учатники акции в поддержку арестованного политика Алексея Навльного в Петербурге 31 января переместились от Пионерской площади к Сенной. 

Здесь протестующись так же встретили полиция и Росгвардия. Силовики продолжают стягиваться к Сенной площади. Задержания продолжились. Граждане вступаются за тех, кого полиция хватает без причины. Нескольких людей таким образом участникам мероприятия удалось защитить. После этого, передает корреспондент ЗАКС.Ру, силовики стали действовать жестче. В ход пошли полицейские дубинки. По словам журналиста ЗАКС.Ру, под удары силовиков попали в том числе журналисты.  В частности, пострадавшим от грубым действий силовиков стал фотожурналист Георгий Марков. Росгвардеец схватил его, несмотря на яркий жилет "Пресса" (видео). Очевидцы отмечают агрессивность представителей правоохранителей органов.

В какой-то момент силовики выстроились в сцепку с щитами и начали давить людей к зданию вестибюля метро "Спасская". Сообщается, что вероятно, неизвестный человек использовал в толпе перцовый балончик, люди кашляют.  Людей оттесняют к улице Ефимова и дальше. Полиция задерживает случайных людей. Площадь перед входами в метро практически зачистили от протестующих. 

photo_2021-01-31_13-53-08.jpg (104 KB)photo_2021-01-31_13-50-28.jpg (127 KB)

Акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального проходят 31 января во многих городах России. Мероприятия не были согласованны с властями. Неделю назад в аналогичной акции протеста в Петербурге приняли участие около 10 тысяч человек, более 500 были задержаны. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:29 В Москве задержали мужа Екатерины Шульман, политолог вместе с ним села в автозак

18:06 Петербургу передали еще 37,8 тысяч доз вакцины от коронавируса

17:59 "ОВД-Инфо": По всей России задержаны более 3,5 тысяч человек

17:24 Пивоварова и Яшина задержали в ходе московской несогласованной акции

17:10 В Петербурге продолжили задерживать журналистов в финале несанкционированной акции

16:49 В Петербурге из-за нападения на омоновца возбудили уголовное дело

16:34 Штаб Навального в Петербурге объявил об окончании несанкционированной акции

16:21 "Интерфакс": Во время протестов в центре Москвы мужчина попытался покончить с собой

16:12 "Бьют, валят": Возле Театра юных зрителей снова проходят задержания

15:59 В Курортном районе устранили последствия разлива нефтепродуктов

15:46 Протестующие возвращаются к ТЮЗу, на Сенной продолжились задержания

15:28 Роскомнадзор требует от соцсетей блокировки постов с "с завышенными показателями" о числе участников митингов

15:26 В Москве задержали журналиста Сергея Пархоменко

14:46 Протестующие в Москве двинулись к СИЗО, где содержится Навальный

14:45 По всей России задержаны уже более 1600 человек, в Петербурге в автозаки грузят у ЗакСа

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru