Протестующие в Москве двинулись к СИЗО, где содержится Навальный

Участники несанкционированной акции протеста в Москве направились к следственному изолятору "Матросская Тишина", в котором отбывает 30-суточный арест оппозиционный политик Алексей Навальный. "Медиазона" пишет о точечных задержаниях возле СИЗО.

Отметим, что в столице происходят массовые задержания. В числе прочих, задержана супруга Алексея Навального Юлия. Перекрытие Лубянской и Трубной площадей не помешало протестующим выражать свое мнение в центре города.

Отметим, что в прошлый уик-энд, вечером 23 января, у "Матросской тишины" тоже пытались протестовать, что привело к наиболее жестким задержаниям за весь этот день.