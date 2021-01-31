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14:45

По всей России задержаны уже более 1600 человек, в Петербурге в автозаки грузят у ЗакСа

фото ЗакС политика По всей России задержаны уже более 1600 человек, в Петербурге в автозаки грузят у ЗакСа

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" отчитался о числе задержанных на протестных акциях 31 января по состоянию на 14:21. По данным проекта, в автозаки по всей России попали не менее 1643 человек. 

Акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального проходят сегодня во многих городах России. Мероприятия не были согласованы с властями. Задержания зафиксированы в 75 городах. Наибольшее число попавших в руки полиции граждан в Москве - 338 человек. Красноярские полицейские схватили 164 человека. В Петербурге пока правозащитникам точно известно о 126 задержанных. 

Полиция города на Неве 31 января действует жестко, массовые задержания сопровождаются применением насилия. Фотожурналист Георгий Марков рассказал "Ротонде", что силовики использовали против него электрошокер.

Шествие петербургских протестующих началось от Пионерской площади, затем переместилось на Сенную, а после участники акции пришли к Законодательному собранию города на Исаакиевской площади. Росгвардия оттеснила многих людей на Вознесенский проспект и к переулку Антоненко. На Антоненко жестокие задержания продолжились, полиция использовала против граждан дубинки, передает корреспондент ЗАКС.Ру.  

 

Силовики выстроились с щитами возле Мариинского дворца. Петербуржцы спрашивают у росгвардейцев, почему они выступают против горожан: "Это же наша страна. Мужики, хватит над народом издеваться над народом, бросайте щиты". 

Обновление 15:06: К силовикам прибыло подкрепление. Число задержаний стремительно растет, людей хватают без видимых причин. Также, передает корреспондент ЗАКС.Ру, одного из росгвардейцев его коллеги уводили с площади под руки, силовик хромал. 

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