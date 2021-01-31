Роскомнадзор требует от соцсетей блокировки постов с "с завышенными показателями" о числе участников митингов

По требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют "фейковые" сообщения, касающиеся протестных акций в России, сообщается на сайте надзорного ведомства.

К ложной информации, якобы распространяемой в соцсетях, Роскомнадзор причисляет данные "с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций".

В РКН напомнили, что согласно КоАП РФ, владельцам сайта за отказ удалять информацию может грозить штраф от 800 тысяч рублей до 4 миллионов. "Законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления", - отметили в ведомстве.