Протестующие возвращаются к ТЮЗу, на Сенной продолжились задержания

Вытесненные с Исаакиевской площади участники акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального двинулись обратно в сторону Сенной и Пионерской площадей, передают корреспонденты ЗАКС.Ру.

Петербуржцы прошли шествием по Гороховой улице, многие включали фонарики на своих телефонах. Но на пути граждане встретили препятствие - полиция и Росгвардия не давала толпе свободно перемещаться по улицам города. На Садовой прошла серия задержаний. В автобус с задержанными приглашали врача.

В итоге часть людей вышла к Сенной площади, со стороны канала Грибоедова, где силовики встретили их с дубинками. Многие оказавшиеся здесь участники шествия были жестко задержаны.

С другой стороны Садовой улицы, у вестибюлей метро, практически пусто. Силовики стоят стеной и не пропускают граждан по улице Ефимова.

В то же время, большая группа протестующих уже добралась до Пионерской площади, где и начиналось сегодняшнее протестное шествие. Там люди скандируют "Россия" и "Пока не победим, мы не замолчим". Как передают корреспонденты машины с ОМОНом и Росгвардией уже направились к Театру юных зрителей.

Акции в поддержку Навального проходят 31 января по всей России. По данным "ОВД-Инфо", в стране уже более 2100 задержанных. Мероприятие не было согласованно с властями.