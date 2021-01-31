"Интерфакс": Во время протестов в центре Москвы мужчина попытался покончить с собой

В день многотысячных несакционированных протестов в центре Москвы мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег. Прохожие повалили его на землю и сбили пламя, пишет "Интерфакс". Таким образом, летального исхода удалось избежать. О том, был ли мужчина в числе протестующих, пока ничего не сообщается.

Отметим, что по соцсетям также распространилось видео из центра столицы, на котором горит сильным пламенем полицейский джип.

В столице с самого утра огородили и оцепили несколько центральных площадей, а Лубянскую площадь полностью зачистили от людей и машин, за исключением полицейских. Толпа, как и неделю назад, направилась к СИЗО "Матросская тишина", где находится поддерживаемый протестующими политик Алексей Навальный, но там правоохранители встретили их агрессивно и приступили к задержаниям. Как и в Петербурге, в столице среди задержанных есть журналисты. Задержана и жена Навального Юлия, о местонахождении которой пока неизвестно.