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16:12

"Бьют, валят": Возле Театра юных зрителей снова проходят задержания

фото ЗакС политика "Бьют, валят": Возле Театра юных зрителей снова проходят задержания

Часть протестующих против ареста политика Алексея Навального вернулась к Пионерской площади и зданию Театра юных зрителей. За ними вернулись и полиция с Росгвардией. 

Тех, кто успел прийти на площадь раньше силовиков, жестко задерживают. Росгвардия оттеснила людей к театру, а затем рассекла толпу на две части. Затем потестующих начали отправлять в автозаки. По словам корреспондента ЗАКС.Ру, людей валили на землю, били, под дубинки попадали пожилые граждане, женщины и несовершеннолетние. 

Подходы к Пионерской площади перекрыты силовиками. Станции метро "Пушкинская", "Площадь Восстания" и "Звенигородская" работают только на вход. Сообщалось, что полиция пыталась не пропускать журналистов к месту событий. Часть участников шествия разошлась, встретив это препятствие на пути. Некоторые остаются неподалеку от ТЮЗа, в частности в Подъездном переулке. Туда же за ними пришли и силовики. 

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Обновлено 16:25: Более 40 протестующих в Подъездном переулке окружил ОМОН, передает корреспондент ЗАКС.Ру. У здания театра выстраивается ОМОН.

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Петербургская акция протеста началась до полудня на Пионерской площади. Изначально сбор планировался на Невском проспекте, но с утра проход по главной улице города был перекрыт силовиками. После массовых задержаний на Пионерской протестующие двинулись шествием к Сенной площади, затем к зданию Законодательного собрания на Исаакиевской площади. Всюду их встречали силовики, проводившие жесткие задержания. После разгона протестующих у ЗакСа, часть участников мероприятия вернулась на Сенную и к ТЮЗу. 

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