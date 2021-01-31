Штаб Навального в Петербурге объявил об окончании несанкционированной акции

Штаб Алексея Навального в Петербурге официально объявил в Telegram об окончании не согласованной с властями акции в поддержку арестованного политика.

"Наш план сработал, и, несмотря на все попытки силовиков не дать нам собраться и пройти по улицам нашего города, мы прошли потрясающим шествием", - написали "навальнисты".

Почти сразу же с аналогичным заявлением выступило молодежное движение "Весна".

"Спасибо всем, кто сегодня вышел на акцию, вы проявили настоящую смелость. За вами - будущее нашей страны!", - говорится в сообщении их Telegram-канала.

Напомним, что из-за перекрытия Невского проспекта шествие состоялось в Адмиралтейском районе с остановками на Сенной площади, у Мариинского дворца и здания Театра юного зрителя. В мероприятии поучаствовало несколько тысяч человек, из них не менее четырех сотен были задержаны. В автозаки попали, в том числе, и журналисты, которым не помогли специальные опознавательные жилеты.