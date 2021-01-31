В Петербурге из-за нападения на омоновца возбудили уголовное дело

В Петербурге задержали участника несанкционированного митинга на Пионерской площади, который ударил сотрудника правопорядка вскоре после начала акции. Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК. На видеозаписи главный подозреваемый по делу подходит со спины к омоновцу в шлеме и наносит ему пару ударов, после чего отбегает и скрывается в толпе протестующих.

"В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения", - говорится на сайте петербургского управления СК.

Отметим, что после аналогичной акции 23 января в городе тоже возбудили уголовные дела. Тогда, помимо других эпизодов нападения на силовиков, СК начал расследовать перекрытие протестующими проезжей части улиц. В рамках этого уголовного дела к некоторым активистам пришли домой с обысками.

Акцию 31 января, собравшую тысячи петербуржцев, штаб Алексея Навального объявил завершившейся.