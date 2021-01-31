В Петербурге продолжили задерживать журналистов в финале несанкционированной акции

Не согласованная с городскими властями акция протеста 31 января в Петербурге омрачилась новыми задержаниями журналистов. В автозак попали аккредитованный от издания The Insider Сергей Чижиков, корреспондент "МБХ Медиа" Валерия Савинова и корреспондент moloko plus Антон Ошеров, о чем говорится в официальных аккаунтах СМИ в социальных сетях. Случилось это в самом конце акции, завершившейся возле Театра юных зрителей.

Тем временем, из отдела полиции в Сестрорецке отпустили журналистов, задержанных в первой половине дня, сообщил один из них, корреспондент "Новой газеты" Серафим Романов.

Ввиду того, что Невский проспект полностью перекрыли с самого утра, протестующие поменяли изначальный план и прошли шествием по Адмиралтейскому району, остановившись у Мариинского дворца и на Сенной площади.