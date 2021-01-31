Пивоварова и Яшина задержали в ходе московской несогласованной акции

Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и глава столичного муниципалитета "Красносельский" Илья Яшин оказались в числе задержанных на несанкционированной акции протеста в Москве 31 января, о чем последний сообщил в своем Twitter. По словам Яшина, их заблокировали в автомобиле.

"Здесь ДПС, бойцы ОМОН и опера Центра Э", - описал обстановку политик перед задержанием.

Пивоваров, в свою очередь, отметил, что причину задержания им не назвали.

По последним данным "ОВД-Инфо", всего в столице на акции в поддержку Алексея Навального задержали 933 человека. Среди них оказались, в частности, супруга арестованного политика, Юлия Навальная, и публицист и общественный деятель Сергей Пархоменко. Задержали также члена президентского СПЧ, профессора МГУ Николая Сванидзе, но вскоре отпустили.

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