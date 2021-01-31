"ОВД-Инфо": По всей России задержаны более 3,5 тысяч человек

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", по состоянию на 17:30 в России насчитывается 3590 задержанных в связи с акцией в поддержку арестованного политика Алексея Навального.

Больше всего людей попали в автозаки в Москве - больше тысячи, сообщает "ОВД-Инфо". В Петербурге в отделы полиции попали более 700 человек.

Отдельно приводятся данные по задержанным журналистам. В 31 городе России в руки силовиков попали как минимум 82 сотрудника средств массовой информации во время исполнении своих профессиональных обязанностей. Из них: 22 журналиста в Москве, семь человек в Петербурге, шесть - в Самаре и по четыре человека в Сочи и Хабаровске.

Среди петербургских журналистов попавших в автозаки были представители "Коммерсанта", "Новой газеты", "Московского комсомольца", TJ. В конце протестной акции на Пионерской площади были задержаны журналисты "МБХ Медиа" и moloko plus. Фоторепортер MR7 Георгий Марков рассказывал коллегам, что силовики применяли к нему электрошокер во время задержания на Сенной площади.