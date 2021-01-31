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31 января, 17:59

"ОВД-Инфо": По всей России задержаны более 3,5 тысяч человек

фото ЗакС политика "ОВД-Инфо": По всей России задержаны более 3,5 тысяч человек

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", по состоянию на 17:30 в России насчитывается 3590 задержанных в связи с акцией в поддержку арестованного политика Алексея Навального.

Больше всего людей попали в автозаки в Москве - больше тысячи, сообщает "ОВД-Инфо". В Петербурге в отделы полиции попали более 700 человек. 

Отдельно приводятся данные по задержанным журналистам. В 31 городе России в руки силовиков попали как минимум 82 сотрудника средств массовой информации во время исполнении своих профессиональных обязанностей. Из них: 22 журналиста в Москве, семь человек в Петербурге, шесть - в Самаре и по четыре человека в Сочи и Хабаровске. 

Среди петербургских журналистов попавших в автозаки были представители "Коммерсанта", "Новой газеты", "Московского комсомольца", TJ. В конце протестной акции на Пионерской площади были задержаны журналисты "МБХ Медиа" и moloko plus. Фоторепортер MR7 Георгий Марков рассказывал коллегам, что силовики применяли к нему электрошокер во время задержания на Сенной площади. 

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1:32 Сработавший "план Б": Хроники воскресного протеста

0:19 Андрея Пивоварова оставили на ночь в столичном отделе полиции

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31 января, 23:13 Еще восемь человек получили аресты за петербургскую акцию "Свободу Навальному"

31 января, 22:51 Число задержанных 31 января в России превысило 5 тысяч человек

31 января, 22:47 Омбудсмен Петербурга Шишлов: "Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем"

31 января, 22:09 Восемь арестов и три штрафа: Петербургские суды начали наказывать участников акции "Свободу Навальному"

31 января, 21:43 В МВД заявили, что петербургский полицейский достал оружие на акции протеста "обоснованно и законно"

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