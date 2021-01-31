В Москве задержали мужа Екатерины Шульман, политолог вместе с ним села в автозак

В ходе несанкционированной акции протеста в Москве задержали литературоведа Михаила Шульмана, мужа политолога Екатерины Шульман. В эфире телеканала "Дождь" она сообщила, что, не будучи в статусе задержанной, предпочла вместе с ним поехать в отдел полиции. Примечательно, что задержание случилось уже после того, как столичный штаб Алексея Навального объявил об окончании мероприятия.

Ранее из известных людей в столице задержали Юлию Навальную, Сергея Пархоменко и Николая Сванидзе, правда, последнего почти сразу отпустили. Под конец акции оказались в руках полиции также политики Илья Яшин и Андрей Пивоваров. По разным оценкам, не согласованная с властями акция собрала несколько тысяч участников. При этом протестующим активно мешали собираться, перекрывая центральные площади. У стен СИЗО, где содержится оппозиционер Алексей Навальный, произошел разгон группы его поддержки.

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