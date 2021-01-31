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31 января, 18:58

Движение транспорта по Невскому проспекту восстановлено

фото ЗакС политика Движение транспорта по Невскому проспекту восстановлено

Автомобилисты Петербурга и пассажиры общественного транспорта снова могут проехать через города. Комитет по транспорту сообщил, что с 18:05 движение по Невскому проспекту и ближайшим улицам восстанавливается. 

Полиция и Росгвардия запретили горожанам ездить и ходить по Невскому проспекту с 8:30 утра 31 января в связи с "усилением мер общественной безопасности".  На последний воскресный день января сторонники Алексея Навального планировали свою протестную акцию в Петербурге. Утром также было перекрыто движение на пл. Восстания, Благовещенском, Дворцовом и Троицком мостах.

В течение дня закрывались станции метро "Площадь Восстания", "Звенигородская", "Пушкинская", "Гостиный двор", "Невский проспект" и "Чернышевская". В настоящий момент все они, кроме "Чернышевской" функционируют в обычном режиме. "Чернышевская" закрыта на вход в связи с ремонтом фасадного остекления.

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