Первые суды над задержанными на акции 31 января могут пройти уже сегодня

В Пушкинский районный суд из отдела полиции отправили 15 задержанных, сообщает правозащитный проект "Апология протеста" в соцсетях.

По данным юристов проекта, задержанным вменяют нарушение по ст. 20.2.2 ч.1 КоАП (организация массового пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

"ОВД-Инфо" в свою очередь сообщает о многочисленных жалобах на содержание в отделах полиции от задержанных. В частности, инвалид первой группы Дмитрий Глюза сообщил, что его удерживают в 19-м отделе более трех часов, не допуская к нему адвоката. Из 30-го отдела полиции сообщают о травмах у задержанных: у девушки кровь на волосах, у мужчины сломана рука. В 59-м отделе Выборгского района задержанных не пускали в туалет.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, объезжающий отделы полиции Петербурга, ранее жаловался, что в 43-м отделе Василеостровского района к задержанным не пускают адвокатов. В этот отдел доставили 42 человека, трое из них несовершеннолетние. Самой младшей задержанной - 11 лет.

"Апология протеста" сообщает, что также проблемы с допуском адвокатов к доверителям наблюдаются в отделах полиции №№66, 31 и 6.

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