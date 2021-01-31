Как проходила акция "Свободу Навальному" в Петербурге 31 января - фоторепортаж

В Петербурге 31 января состоялось второе протестное шествие в поддержку политика Алексея Навального. На улицы города вышли несколько тысяч не согласных с арестом оппозиционера и действиями властей граждан. Пытаясь помешать несанкционированной акции, полиция перекрыла Невский проспект и ближайшие улицы, но протестующие быстро определились с новым местом встречи и маршрутом. Шествие по улицам Петербурга, задержания участников и журналистов, столкновения протестующих и силовиков, щиты ОМОНа и митинги у ТЮЗа и стен Законодательного собрания - в фоторепортаже ЗАКС.Ру.

Изначально активисты планировали встретиться на Невском проспекте, но утром 31 января все ходы к нему были перекрыты силовиками. Тогда люди отправились на Пионерскую площадь, к зданию Театра юных зрителей. Туда же приехала и полиция с Росгвардией. Задержания начались еще до полудня. Оттесняемые силовиками протестующие отправились разными путями к Сенной площади. Здесь Росгвардия и ОМОН действовали с участниками акции жестче, еще активнее пуская в ход дубинки и электрошокеры. Постепенно протестующих оттеснили и с Сенной, тогда толпа направилась к Законодательному собранию Петербурга на Исаакиевскую площадь. Силовики поехали за ними. Поначалу здесь акция проходила без столкновений с полицией, но затем и у Мариинского дворца участников протеста грузили в автозаки. Далее разделенная толпа вернулась к Сенной площади и ТЮЗу. Шествие прерывалось многочисленными задержаниями.

По данным "ОВД-Инфо" на 20:00, в Петербурге в ходе акции "Свободу Навальному" были задержаны 997 человек.

фото: Екатерина Хабидулина