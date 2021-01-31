18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

31 января, 22:09

Восемь арестов и три штрафа: Петербургские суды начали наказывать участников акции "Свободу Навальному"

фото ЗакС политика Восемь арестов и три штрафа: Петербургские суды начали наказывать участников акции "Свободу Навальному"

Петроградский и Пушкинский районные суды Петербурга приступили к рассмотрению дел в отношении лиц, задержанных на протестном шествии 31 января. Восемь человек уже были арестованы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов. 

На данный момент известно только о судах над обвиняемыми по ст. 20.2.2 ч.1 КоАП (участие в массовом пребывании и (или) передвижении граждан в общественных местах, если массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах повлекли нарушение общественного порядка или санитарных норм). 

В Пушкинский районный суд поступили 13 дел. Часть из них уже рассмотрены. Здесь трое петербуржцев были оштрафованы каждый на 10 тысяч рублей, а еще четверо - отправлены под арест в спецприемник на срок от 2 до 10 суток. 

Петроградский районный суд зарегистрировал не менее девяти дел. По данным пресс-службы судов, здесь два человека получили аресты по трое суток, и еще два человека проведут в спецприемнике по 10 суток. Один из арестованных, Александр Азрапкин, во время заседания заявил, что у ТЮЗа оказался случайно, по пути в спорт-бар на день рождения друга. Но на Пионерской площади "к нему подошел сотрудник полиции, улыбнулся, взял его под локоть, и аккуратно препроводил в автобус, на котором Азрапкин был доставлен в 18 о/п", как пишет пресс-служба судов. 

По данным "ОВД-Инфо" на 21:10, в Петербурге 31 января были задержаны 1097 человек. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

1:32 Сработавший "план Б": Хроники воскресного протеста

0:19 Андрея Пивоварова оставили на ночь в столичном отделе полиции

31 января, 23:36 Из здания Невского районного суда выгнали адвоката

31 января, 23:13 Еще восемь человек получили аресты за петербургскую акцию "Свободу Навальному"

31 января, 22:51 Число задержанных 31 января в России превысило 5 тысяч человек

31 января, 22:47 Омбудсмен Петербурга Шишлов: "Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем"

31 января, 21:43 В МВД заявили, что петербургский полицейский достал оружие на акции протеста "обоснованно и законно"

31 января, 21:34 Политолог Конфисахор о протесте 31 января: Силовики действовали очень жестко

31 января, 21:05 Как проходила акция "Свободу Навальному" в Петербурге 31 января - фоторепортаж

31 января, 19:30 Первые суды над задержанными на акции 31 января могут пройти уже сегодня


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
1:32 Сработавший "план Б": Хроники воскресного протеста

0:19 Андрея Пивоварова оставили на ночь в столичном отделе полиции

31 января, 23:36 Из здания Невского районного суда выгнали адвоката

31 января, 23:13 Еще восемь человек получили аресты за петербургскую акцию "Свободу Навальному"

31 января, 22:51 Число задержанных 31 января в России превысило 5 тысяч человек

31 января, 22:47 Омбудсмен Петербурга Шишлов: "Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем"

31 января, 22:09 Восемь арестов и три штрафа: Петербургские суды начали наказывать участников акции "Свободу Навальному"

31 января, 21:43 В МВД заявили, что петербургский полицейский достал оружие на акции протеста "обоснованно и законно"

31 января, 21:34 Политолог Конфисахор о протесте 31 января: Силовики действовали очень жестко

31 января, 21:05 Как проходила акция "Свободу Навальному" в Петербурге 31 января - фоторепортаж

31 января, 20:17 У активистов в ходе утренних обысков изъяли всю технику - они проходят как свидетели по делу о перекрытии дорог 23 января

31 января, 19:30 Первые суды над задержанными на акции 31 января могут пройти уже сегодня

31 января, 19:18 Петербургское отделение СЖР просит провести проверку по факту задержаний журналистов

31 января, 18:58 Движение транспорта по Невскому проспекту восстановлено

31 января, 18:29 В Москве задержали мужа Екатерины Шульман, политолог вместе с ним села в автозак

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru