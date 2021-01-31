Омбудсмен Петербурга Шишлов: "Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем"

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов выразил свое мнение о прошедшей 31 января несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Омбудсмен заявил, что вместо диалога с людьми власти города в очередной раз парализовали центр города перекрытиями дорог и выставили ОМОН с полицией. По его мнению, даже во время пандемии коронавируса можно выстроить коммуникацию с протестующими и дать им возможность законно выразить свое недовольство.

Шишлов отметил, что 31 января нарушения были как со стороны участников акции, так и со стороны правоохранительных органов. В частности, по словам омбудсмена, протестующие применяли насилие к силовикам, а последние - жестко задерживали людей, в том числе с использованием специальных средств. Также правоохранительные органы препятствовали работе журналистов и отправляли их в автозаки и отделы. После же окончания акции в некоторые отделы не пускали адвокатов к задержанным, добавил Шишлов. Он считает, что такие действия власти и силовиков не помогут разрешить назревший конфликт:

"Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем. Насилие лишь усиливает непримиримость и порождает ожесточение. Это – путь к большой беде. Пора остановиться".

Напомним, 31 января в ряде городов России прошли протестные акции. В Петербурге изначально участники мероприятия планировали собраться на Невском проспекте, но из-за его перекрытия встретились около Театра юных зрителей. Оттуда протестующие прошли шествием по нескольким точкам города - Сенная площадь, Исаакиевская площадь - и в итоге вернулись обратно. По данным "ОВД-Инфо" на 21:00 часов, в городе задержали более тысячи человек. Правоохранительные органы при задержаниях использовали дубинки и электрошокеры, некоторых людей участники акции пытались отбить из-за чего завязывались потасовки с силовиками. Фоторепортаж с акции - на сайте ЗАКС.Ру.

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