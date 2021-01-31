Число задержанных 31 января в России превысило 5 тысяч человек

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" обновил данные о гражданах, попавших в автозаки в разных городах России в связи с акцией в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Общее число задержанных в 86 городах уже составляет 5038 человек.

Лидером по числу пойманных сотрудниками правоохранительных органов стала Москва. Здесь были задержаны как минимум 1608 человек. При этом местное управление МВД заявляло, что в несанкционированной акции в столице приняли участие всего 2 тысячи человек.

На втором месте оказался Петербург с 1122 задержанными. Суды города на Неве уже начали выносить решения по делам, связанным с акцией 31 января. Уже восемь человек отправлены под арест, еще трое были оштрафованы. Сотни человек остаются в отделах полиции, правозащитники жалуются на трудности в доступе к доверителям.

Третье место по числу задержанных у Красноярска - в автозаки в этом городе попали 194 человека.

Отметим, эти данные не являются окончательными. "ОВД-Инфо" продолжает обрабатывать поступающую к ним информацию о задержанных в разных городах России.

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