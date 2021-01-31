Еще восемь человек получили аресты за петербургскую акцию "Свободу Навальному"

Пушкинский районный суд Петербурга продолжает рассматривать дела задержанных на акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, еще восемь человек были отправлены под арест на сроки от 2 до 10 суток. Троих задержанных Пушкинский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей. Пресс-служба не уточняет статьи КоАП, нарушения по которым вменялись гражданам, однако пока вечером 31 января поступала информация только о судах по ст. 20.2.2 ч.1 (участие в массовом пребывании и (или) передвижении граждан в общественных местах, если массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах повлекли нарушение общественного порядка или санитарных норм).

Уточняется, что всего в Пушкинском суде зарегистрировано 57 материалов, связанных с сегодняшней акцией протеста.

Ранее Пушкинский и Петроградский районные суды уже вынесли решения об аресте 8 граждан и штрафах для трех задержанных.

По данным правозащитников, в Петербурге 31 января были задержаны более 1122 человек. Фоторепортаж с протестного шествия "Свободу Навальному" - на сайте ЗАКС.Ру.