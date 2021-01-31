Из здания Невского районного суда выгнали адвоката

Приставы выпроводили адвоката "Апологии протеста" Дмитрия Герасимова из здания Невского районного суда. Правозащитник находился там, чтобы представлять интересы задержанных на петербургской акции "Свободу Навальному".

"Ко мне в суде подошел начальник смены судебных приставов и попросил покинуть здание суда, сославшись на указание судьи о том, что адвокатов в суд не пускать. Дескать если подзащитный заявит ходатайство об участии адвоката, то судья его рассмотрит — и в случае удовлетворения меня пригласят", - цитирует Герасимова Telegram-канал "Апологии".

Ранее пресс-служба судов сообщила, что в Невском районном суде зарегистрированы 9 материалов по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (участие в массовом пребывании и (или) передвижении граждан в общественных местах, если массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах повлекли нарушение общественного порядка или санитарных норм). Первое решение за эту ночь Невский суд уже вынес: петербурженку Татьяну Антонову отправили под арест на 10 суток.

Продолжается рассмотрение дел в Пушкинском и Петроградском районных судах. Уже 17 человек получили аресты и 7 человек были оштрафованы. Всего в Петербурге, по данным "ОВД-Инфо" были задержаны 31 января 1122 человека.