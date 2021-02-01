Андрея Пивоварова оставили на ночь в столичном отделе полиции

Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров останется в ночь на 1 февраля в отделе полиции, сообщает координатор "Открытки" Татьяна Усманова. В отношении оппозиционера составлены два протокола.

Пивоварову вменяют нарушение по ст. 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции). Якобы он, находясь в автомобиле "на неоднократные требования открыть двери и выйти из машины не реагировал", сообщает "Правозащита Открытки". Также в его отношении составлен протокол по ч.8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение законодательства о публичных мероприятиях) . По этой статье политику грозит штраф до 300 тысяч или арест до 30 суток.

Ожидается, что суд над Пивоваровым состоится 1 февраля в 11 утра.

Андрея Пивоварова задержали в ходе акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального в Москве. Вместе с петербургским оппозиционером был задержан столичный муниципальный депутат Илья Яшин. Обоих задержанных также допросили в качестве свидетелей по уголовному делу по ст. 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

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